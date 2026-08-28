Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Forbes divulga lista dos maiores bilionários do Brasil em 2026; veja quem são

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Com uma fortuna estimada em R$ 162,9 bilhões, o cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, lidera pelo quarto ano consecutivo a lista dos maiores bilionários do Brasil, divulgada pela revista Forbes na quinta-feira, 27.

Saverin tem 44 anos e é natural de São Paulo, mas mora em Singapura desde 2012. Ele cofundou o Facebook com seu colega de Harvard, Mark Zuckerberg, em 2004.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Hoje, a maior parte de sua riqueza ainda vem de sua pequena, porém valiosa, participação na Meta. Em 2015, Saverin lançou o fundo de capital de risco B Capital, que tem mais de US$ 12 bilhões em ativos sob gestão.

No mês passado, ele anunciou a criação do fundo de venture capital Ascent Fund III, que captou US$ 500 milhões para investir em startups de inteligência artificial com foco em saúde e energia na América do Norte e na Ásia.

Apesar de se manter na ponta do ranking, Saverin viu seu patrimônio cair 28,24% na comparação com o ano passado, quando sua fortuna foi estimada em R$ 227 bilhões. Segundo a Forbes, a queda está relacionada ao aumento da competição entre as empresas de IA, que provocou uma queda de cerca de 16% nas ações da Meta nos 12 meses até junho de 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em segundo lugar aparece Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra e herdeira do Banco Safra, com um patrimônio de R$ 130,6 bilhões, o que representa um aumento de 8,38% em relação a 2025.

Vicky, que nasceu na Grécia e cresceu no Brasil, herdou cerca de metade da fortuna do marido, que chegou a ser o banqueiro mais rico do mundo. Os demais herdeiros são os filhos do casal: Jacob, Esther, Alberto e David. Em 2025, Jacob e David compraram a participação de Esther no banco.

A terceira colocação é ocupada por Jorge Paulo Lemann, cofundador da empresa de private equity 3G Capital, conhecida por seus investimentos na Anheuser-Busch InBev (AB InBev), a maior empresa cervejeira do mundo, e na Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da Tim Hortons. O patrimônio dele é de R$ 103,5 bilhões neste ano - um acréscimo de 17,61% na comparação com o ano anterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a Forbes, o Brasil tem 255 bilionários em 2026, com uma fortuna combinada de R$ 1,86 trilhão. O valor corresponde a apenas 41,5% do patrimônio do fundador da SpaceX, Elon Musk, considerado a pessoa mais rica do mundo, com fortuna de cerca de US$ 870 bilhões (cerca de R$ 4,49 trilhões na cotação atual).

A maioria dos bilionários ficou ainda mais rica neste ano: dos 255, 151 aumentaram a fortuna no período, 77 perderam riqueza e 27 mantiveram o patrimônio.

A revista afirmou que considera várias fontes para elaborar a lista, mas que a informação mais importante são as ações listadas em bolsa, com base na cotação de fechamento de 30 de junho de 2026. Segundo a Forbes, como o ranking considera apenas informações públicas, os patrimônios podem estar subestimados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja o top 10 dos maiores bilionários do Brasil em 2026

1. Eduardo Saverin

Patrimônio: R$ 162,9 bilhões

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Variação: -28,24%

Empresa: Meta/Facebook

2. Vicky Safra e família

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Patrimônio: R$ 130,6 bilhões

Variação: +8,38%

Empresa: Banco Safra

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3. Jorge Paulo Lemann e família

Patrimônio: R$ 103,5 bilhões

Variação: +17,61%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Empresa: AB InBev/3G Capital

4. André Santos Esteves

Patrimônio: R$ 66,1 bilhões

Variação: +29,61%

Empresa: BTG Pactual

5. Fernando Roberto Moreira Salles

Patrimônio: R$ 50,3 bilhões

Variação: +25,12%

Empresa: Itaú Unibanco/Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração

6. Pedro Moreira Salles

Patrimônio: R$ 46,6 bilhões

Variação: +22,63%

Empresa: Itaú Unibanco/Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração

7. Max Van Hoegaerden Herrmann Telles

Patrimônio: R$ 38,8 bilhões

Variação: +32,42%

Empresa: AB InBev/3G Capital

8. Miguel Gellert Krigsner

Patrimônio: R$ 35,7 bilhões

Variação: +4,39%

Empresa: O Boticário

9. Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família

Patrimônio: R$ 35,4 bilhões

Variação: -9,46%

Empresa: AB InBev/3G Capital

10. Ricardo Castellar de Faria

Patrimônio: R$ 35,1 bilhões

Variação: +79,08%

Empresa: Granja Faria

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bilionários BRASIL forbes
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV