Forbes divulga lista dos maiores bilionários do Brasil em 2026; veja quem são

Com uma fortuna estimada em R$ 162,9 bilhões, o cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, lidera pelo quarto ano consecutivo a lista dos maiores bilionários do Brasil, divulgada pela revista Forbes na quinta-feira, 27.

Saverin tem 44 anos e é natural de São Paulo, mas mora em Singapura desde 2012. Ele cofundou o Facebook com seu colega de Harvard, Mark Zuckerberg, em 2004.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Hoje, a maior parte de sua riqueza ainda vem de sua pequena, porém valiosa, participação na Meta. Em 2015, Saverin lançou o fundo de capital de risco B Capital, que tem mais de US$ 12 bilhões em ativos sob gestão.

No mês passado, ele anunciou a criação do fundo de venture capital Ascent Fund III, que captou US$ 500 milhões para investir em startups de inteligência artificial com foco em saúde e energia na América do Norte e na Ásia.

Apesar de se manter na ponta do ranking, Saverin viu seu patrimônio cair 28,24% na comparação com o ano passado, quando sua fortuna foi estimada em R$ 227 bilhões. Segundo a Forbes, a queda está relacionada ao aumento da competição entre as empresas de IA, que provocou uma queda de cerca de 16% nas ações da Meta nos 12 meses até junho de 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em segundo lugar aparece Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra e herdeira do Banco Safra, com um patrimônio de R$ 130,6 bilhões, o que representa um aumento de 8,38% em relação a 2025.

Vicky, que nasceu na Grécia e cresceu no Brasil, herdou cerca de metade da fortuna do marido, que chegou a ser o banqueiro mais rico do mundo. Os demais herdeiros são os filhos do casal: Jacob, Esther, Alberto e David. Em 2025, Jacob e David compraram a participação de Esther no banco.

A terceira colocação é ocupada por Jorge Paulo Lemann, cofundador da empresa de private equity 3G Capital, conhecida por seus investimentos na Anheuser-Busch InBev (AB InBev), a maior empresa cervejeira do mundo, e na Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da Tim Hortons. O patrimônio dele é de R$ 103,5 bilhões neste ano - um acréscimo de 17,61% na comparação com o ano anterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a Forbes, o Brasil tem 255 bilionários em 2026, com uma fortuna combinada de R$ 1,86 trilhão. O valor corresponde a apenas 41,5% do patrimônio do fundador da SpaceX, Elon Musk, considerado a pessoa mais rica do mundo, com fortuna de cerca de US$ 870 bilhões (cerca de R$ 4,49 trilhões na cotação atual).

A maioria dos bilionários ficou ainda mais rica neste ano: dos 255, 151 aumentaram a fortuna no período, 77 perderam riqueza e 27 mantiveram o patrimônio.

A revista afirmou que considera várias fontes para elaborar a lista, mas que a informação mais importante são as ações listadas em bolsa, com base na cotação de fechamento de 30 de junho de 2026. Segundo a Forbes, como o ranking considera apenas informações públicas, os patrimônios podem estar subestimados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja o top 10 dos maiores bilionários do Brasil em 2026

1. Eduardo Saverin

Patrimônio: R$ 162,9 bilhões

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Variação: -28,24%

Empresa: Meta/Facebook

2. Vicky Safra e família

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Patrimônio: R$ 130,6 bilhões

Variação: +8,38%

Empresa: Banco Safra

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3. Jorge Paulo Lemann e família

Patrimônio: R$ 103,5 bilhões

Variação: +17,61%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Empresa: AB InBev/3G Capital

4. André Santos Esteves

Patrimônio: R$ 66,1 bilhões

Variação: +29,61%

Empresa: BTG Pactual

5. Fernando Roberto Moreira Salles

Patrimônio: R$ 50,3 bilhões

Variação: +25,12%

Empresa: Itaú Unibanco/Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração

6. Pedro Moreira Salles

Patrimônio: R$ 46,6 bilhões

Variação: +22,63%

Empresa: Itaú Unibanco/Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração

7. Max Van Hoegaerden Herrmann Telles

Patrimônio: R$ 38,8 bilhões

Variação: +32,42%

Empresa: AB InBev/3G Capital

8. Miguel Gellert Krigsner

Patrimônio: R$ 35,7 bilhões

Variação: +4,39%

Empresa: O Boticário

9. Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família

Patrimônio: R$ 35,4 bilhões

Variação: -9,46%

Empresa: AB InBev/3G Capital

10. Ricardo Castellar de Faria

Patrimônio: R$ 35,1 bilhões

Variação: +79,08%

Empresa: Granja Faria