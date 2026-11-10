FOMC precisa implementar pelo menos mais 2 altas de 25 pb nos juros, diz dirigente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Dallas, Lorie Logan, afirmou nesta terça-feira, 10, que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês) precisa implementar pelo menos mais dois aumentos de 25 pontos-base (pb) na taxa de juros para trazer a inflação de volta ao caminho da meta de 2%.

Em evento institucional, Logan pontuou que a política monetária acomodatícia está contribuindo para as pressões inflacionárias, sendo necessária uma postura mais restritiva para equilibrar perspectivas e riscos do duplo mandato do banco central.

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Atualmente, a dirigente estima que a faixa-alvo da taxa de juros dos Fed Funds esteja pelo menos 50 pb abaixo do nível que criaria alguma restrição moderada e começaria a trazer a tendência da inflação de volta à meta. "Pode ser que, neste inverno do Hemisfério Norte, as medidas sejam tomadas mais rapidamente do que o FOMC tem feito até agora neste outono", acrescentou.

Após mais dois aumentos de juros, Logan aconselhou realizar uma pausa para avaliar novas medidas adequadas. Segundo ela, as recentes interrupções no abastecimento de energia causadas pela guerra estão longe de ser a única fonte de pressões sobre os preços e alertou que os bancos centrais não devem se apressar em classificar os choques como "temporários".

Sem uma ação, a inflação parece destinada a se manter significativamente acima da meta, de acordo com Logan. "A inflação excessiva é inaceitável; taxas mais altas no mercado de títulos indicam que Fed tem trabalho a fazer."

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Ainda no cenário macroeconômico, ela disse que o crescimento econômico e os gastos dos consumidores estão fortes, com investimentos empresariais robustos. No mercado de trabalho, os EUA estão alcançando nível máximo de emprego, apoiado por forte demanda agregada, adicionou.