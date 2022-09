Focus: superávit primário/PIB em 2022 passa de 0,30% para 0,50%

Thaís Barcellos (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Relatório de Mercado Focus mostrou nesta segunda, 12, prognóstico mais favorável para a relação entre resultado primário e o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, com o superávit previsto subindo de 0,30% para 0,50%. Há um mês, o porcentual era de 0,30% do PIB. Já a relação entre déficit nominal e PIB em 2022 continuou em 6,75%, contra 6,80% de um mês atrás.

continua após publicidade .

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após as despesas com juros.

O relatório ainda trouxe estabilidade na projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2022. A mediana continuou em 59,00%, de 59,15% um mês atrás.

continua após publicidade .

Para 2023, a estimativa para a dívida líquida em relação ao PIB cedeu de 63,30% para 63,05%, de 63,97% há um mês. A mediana para o déficit primário continuou em 0,50%. Para o rombo nominal, a estimativa permaneceu em 7,70%. Os porcentuais eram negativos em 0,37% e 7,70%, respectivamente, há quatro semanas.