Focus: projeção de crescimento do PIB de 2026 segue em 1,99%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 permaneceu em 1,99%. Um mês antes, era de 1,91%. Considerando apenas as 25 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa seguiu em 2,00%.

O crescimento esperado pelo mercado segue próximo ao previsto pelo Banco Central, de 2,0%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre.

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A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 oscilou de 1,68% para 1,69%. Levando em conta apenas as 24 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária passou de 1,60% para 1,71%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 e 2029 permaneceram em 2,00%, pela 121ª e 68ª semana seguida, respectivamente.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.