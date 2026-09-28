Focus: projeção de crescimento do PIB de 2026 passa de 1,88% para 1,86%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 caiu de 1,88% para 1,86%. Um mês antes, era de 1,92%. Considerando apenas as 39 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa se manteve em 1,85%.

O crescimento esperado pelo mercado está em linha com o previsto pelo Banco Central, de 1,8%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,43% para 1,41%. Levando em conta apenas as 39 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária também ficou estável, em 1,36%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 caiu de 1,87% para 1,83%. Há um mês, era de 1,98%. Para 2029, permaneceu em 2,00% pela 80ª semana seguida.