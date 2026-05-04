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Focus: projeção de crescimento do PIB de 2026 continua em 1,85%

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 08:53:00 Editado em 04.05.2026, 08:59:18
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A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 permaneceu em 1,85% ante a semana anterior. Há um mês, também era de 1,85%.

Considerando apenas as 59 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa caiu de 1,87% para 1,85%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 4.

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O crescimento esperado pelo mercado é maior do que o previsto pelo Banco Central, de 1,6%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do primeiro trimestre. O Ministério da Fazenda espera alta de 2,33% para o PIB.

A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,80% para 1,75% depois de 17 semanas de estabilidade. Levando em conta apenas as 58 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária passou de 1,73% para 1,70%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 e 2029 permaneceram em 2,00%, pela 112ª e 59ª semana seguida, respectivamente.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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BC/FOCUS/PIB
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