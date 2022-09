Focus: projeção de alta do PIB de 2022 sobe de 2,26% a 2,39%; 2023 vai a 0,50%

Thaís Barcellos (via Agência Estado)

O mercado financeiro continuou a mostrar maior otimismo com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 e 2023 no Boletim Focus divulgado nesta segunda, 12.

A projeção para a alta do PIB em 2022 passou de 2,26% para 2,39%, 11ª alta seguida, contra 2,00% há um mês. A estimativa para a expansão do PIB em 2023 passou de 0,47% para 0,50%, ante 0,41% um mês antes.

Considerando apenas as 56 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2022 avançou, de 2,38% para 2,61%. No caso de 2023, houve 54 atualizações nos últimos cinco dias úteis, com variação da mediana de 0,50% para 0,55%.

O Relatório Focus ainda mostrou manutenção na projeção para o crescimento do PIB em 2024, em 1,80%. Para 2025, a mediana foi mantida em 2,00%. Quatro semanas atrás, as taxas eram de 1,80% e 2,00%, respectivamente.