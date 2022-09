Focus: mediana para Selic em 2022 segue em 13,75% e em 11,25% para 2023

Thaís Barcellos (via Agência Estado)

Apesar de o Banco Central sinalizar, na semana passada, que a decisão sobre a taxa Selic este mês ainda está em aberto, a mediana para os juros básicos no fim de 2022 continuou em 13,75% no Boletim Focus.

Este é atual nível da taxa, o que mostra que a expectativa majoritária do mercado financeiro é de que o ciclo de alta de juros foi encerrado no Comitê de Política Monetária (Copom) de agosto. Há um mês, o porcentual já era de 13,75%.

No último encontro, a Selic subiu 0,50 ponto porcentual, de 13,25% para 13,75%, e o colegiado disse que vai avaliar a necessidade de uma alta adicional, de 0,25pp, na reunião que ocorre nos dias 20 e 21 deste mês.

A mediana para a Selic no final de 2023 continuou em 11,25%, contra 11,00% há um mês. Considerando apenas as 57 respostas nos últimos cinco dias úteis, a expectativa para o juro básico no fim deste ano também seguiu em 13,75%. Para o término de 2023, as 56 revisões feitas nos últimos cinco dias úteis não alteraram a mediana de 11,00%.

Em eventos na semana passada, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que a mensagem do último Copom segue válida e que o colegiado vai avaliar um possível novo aumento este mês.

Já o diretor de Política Monetária, Bruno Serra, disse que o BC já foi muito surpreendido neste ciclo de alta da Selic e que é preciso cautela no encerramento. Além disso, considerou inconsistente o cenário de mercado com previsões de rápida queda de juros concomitantes ao aumento de expectativas de inflação em 2024.

Conforme o Boletim Focus, a previsão para a Selic no fim de 2024 continuou em 8,00%, mesmo porcentual de um mês atrás. Já a mediana para o fim de 2025 foi mantida em 7,50%, repetindo a taxa de quatro semanas antes.