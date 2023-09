Focus: mediana para preços administrados 2023 sobe a 10,20% (de 10,10%) e vai a 4,27% em 2024

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Thaís Barcellos (via Agência Estado)

A projeção para os preços administrados em 2023 voltou a subir nesta semana no Boletim Focus. A mediana avançou de 10,10% para 10,20%, de 9,93% há um mês. Para 2024, a projeção para os administrados passou de 4,28% para 4,27%, contra 4,30% de quatro semanas antes.

Na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de agosto, o Banco Central atualizou suas projeções para a inflação de administrados no cenário de referência com estimativas de 9,4% em 2023 e 4,6% para 2024.