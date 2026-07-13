Focus: mediana de IPCA 2026 passa de 5,30% para 5,16%, acima do teto da meta de inflação

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 caiu pela segunda semana seguida, de 5,30% para 5,16% - 0,66 ponto porcentual acima da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%. Considerando apenas as 55 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana diminuiu de 5,23% para 5,10%.

Em contrapartida, a estimativa intermediária do mercado para o IPCA de 2027 subiu de 4,18% para 4,20%. Um mês antes, era de 4,10%. Considerando apenas as 55 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, permaneceu em 4,20%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A mediana do Focus para a inflação de 2028 seguiu em 3,70%. Um mês antes, era de 3,68%. Para 2029, continuou em 3,50% pela 45ª semana consecutiva.

Com a queda nesta semana, a projeção do Focus para o IPCA 2026 ficou levemente abaixo da estimada pelo Banco Central para o período, de 5,20%, segundo a comunicação da reunião de junho do Comitê de Política Monetária (Copom). A estimativa para 2027 segue acima da prevista pelo Comitê, de 3,70%. Segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre, o BC projeta que o IPCA estará em 3,1% no fim de 2028.

A partir de 2025, a meta de inflação passou a ser contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.