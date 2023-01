Focus: IPCA para janeiro de 2023 permanece em 0,50%

Thaís Barcellos (via Agência Estado)

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção para a alta do índice de inflação oficial (IPCA) de janeiro no Boletim Focus. A mediana ficou em 0,50%, de 0,52% há um mês.

Para o IPCA de fevereiro, a estimativa também permaneceu em 0,70%, contra 0,69% um mês antes. Já para março, a previsão para o indicador avançou de 0,51% para 0,57%. Era de 0,46% há quatro semanas.

A expectativa para a inflação suavizada para os próximos 12 meses subiu de 5,36% para 5,42%, de 5,27% há um mês.