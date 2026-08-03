Focus: dólar no fim de 2026 segue em R$ 5,20; no fim de 2027 passa de R$ 5,29 para R$ 5,28

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 seguiu em R$ 5,20 pela sétima semana seguida. Considerando apenas as 77 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa também permaneceu em R$ 5,20.

Já a mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 oscilou de R$ 5,29 para R$ 5,28. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,28.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A projeção para o fim de 2028 permaneceu em R$ 5,30. Há um mês, era R$ 5,35. Para 2029, a estimativa aumentou de R$ 5,37 para R$ 5,39. Há um mês, era de R$ 5,40.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.