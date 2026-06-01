Focus: dólar no fim de 2026 passa de R$ 5,17 para R$ 5,16

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 caiu de R$ 5,17 para R$ 5,16. Um mês antes, era de R$ 5,25. Considerando apenas as 31 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária diminuiu de R$ 5,20 para R$ 5,10.

A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 caiu de R$ 5,26 para R$ 5,25. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,30.

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A projeção para o fim de 2028 seguiu em R$ 5,30. Há um mês, era R$ 5,39. Já a estimativa para 2029 permaneceu em R$ 5,40 pela quarta semana consecutiva.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.