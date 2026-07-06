Focus: déficit em c/c de 2026 passa de US$ 60,25 bilhões para US$ 60 bilhões

A mediana do relatório Focus para o déficit em transações correntes do Brasil em 2026 diminuiu de US$ 60,25 bilhões para US$ 60,00 bilhões. Quatro semanas antes, era de US$ 59,40 bilhões. Para 2027, a estimativa seguiu em US$ 61,10 bilhões. Há um mês, era de US$ 61,40.

As expectativas do mercado sugerem que o déficit em conta corrente continuará sendo financiado pelos Investimentos Diretos no País (IDP). A mediana para entrada líquida em 2026 subiu de US$ 75,00 bilhões para US$ 76,00 bilhões, depois de 19 semanas de estabilidade.

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A estimativa intermediária para 2027 seguiu em US$ 79,50 bilhões. Um mês antes, era de US$ 78,50 bilhões.

A mediana de superávit comercial em 2026 seguiu em US$ 76,20 bilhões pela sexta semana seguida. A projeção para o superávit comercial de 2027 caiu de US$ 75,30 bilhões para US$ 75,00 bilhões. Um mês antes, eram de US$ 76,20 bilhões e US$ 75,00 bilhões, respectivamente.

O Banco Central estima um déficit de US$ 56 bilhões na conta corrente em 2026 e entrada de US$ 75 bilhões em IDP, conforme o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre de 2026. A estimativa para o superávit comercial de 2026 é de US$ 78 bilhões.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.