Foco é trazer sócios e capital, mas operação segue sendo da Sabesp, diz Tarcísio

O foco da privatização da Sabesp é atrair sócios e capital para a companhia. No entanto, a operação segue sendo responsabilidade da empresa, segundo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. "Não estamos falando de venda do total da empresa, mas sim de diluição", afirmou durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, 17. Tarcísio voltou a dizer que o Estado seguirá como um dos principais acionistas da Sabesp para atingir os indicadores necessários. O governador destacou que o plano de investimento subiu de R$ 56 bilhões para R$ 66 bilhões com a privatização, com antecipação da universalização dos serviços de 2033 para 2029.

Ainda de acordo com o político, não haverá aumento de tarifas após o processo. Como estratégia para controlar os preços, o governo vai utilizar o aporte de dinheiro na companhia. "Parte do recurso fica reservado para garantir tarifas mais baixas", afirmou. Além disso, mais para frente, o plano é utilizar o próprio resultado da companhia para reinvestir. "Vamos devolver para a Sabesp o que é da empresa".