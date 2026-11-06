FMI vê persistência da volatilidade ligada à IA e alerta BCs para 'desaceleração' de expansão

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou nesta sexta-feira, 6, que a volatilidade dos mercados associada ao atual ciclo de investimentos em inteligência artificial (IA) "provavelmente continuará", em um momento em que bancos centrais precisam "ver através da incerteza" para calibrar a política monetária no combate à inflação.

"Enquanto nos reunimos hoje, preocupações sobre a dependência excessiva do boom de investimentos em IA e múltiplos elevados estão impactando os mercados em todo o mundo. Vimos eles subindo e descendo, e isso provavelmente continuará", afirmou Georgieva durante um evento ao lado do presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda.

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Segundo Georgieva, o boom de investimentos em IA, acompanhado de avaliações elevadas, já está influenciando o comportamento dos mercados ao redor do mundo, com oscilações que tendem a se repetir. "Esse ambiente aumenta a complexidade do trabalho das autoridades monetárias justamente quando os riscos à estabilidade de preços cresceram e exigem ação para evitar o desancoramento das expectativas de inflação", explica ele.

A chefe do FMI também destacou que, se houver uma desaceleração do crescimento impulsionado pela IA, esse cenário precisará entrar no radar dos bancos centrais ao avaliarem os próximos passos no enfrentamento da inflação persistente. "Isso precisa ser considerado à medida que os bancos centrais avaliam os passos necessários na luta contra a inflação persistente", disse ela.