Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

FMI revisará para cima potencial de crescimento do Brasil, afirma Durigan

Escrito por Denise Luna e Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 02.07.2026, 11:04:00 Editado em 02.07.2026, 11:12:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira, 2, que o Fundo Monetário Internacional (FMI) revisará para cima as projeções de crescimento da economia brasileira. O ministro, que participa do 1º Fórum Brasil Mais Verde, no Rio de Janeiro, destacou que os resultados econômicos estão sendo alcançados a partir da construção de um plano de desenvolvimento "inteligente e que aprende com o passado".

"Eu recebi uma ligação hoje cedo, o FMI vai reajustar para cima o potencial de crescimento do Brasil para 2026", declarou, sem dar mais detalhes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em abril, o Fundo havia reduzido a projeção de crescimento da economia global neste ano para 3,1%, refletindo os impactos da guerra no Oriente Médio, enquanto previa que a economia brasileira teria alta de 1,9%.

"Nós temos a taxa de desemprego na menor da história e inflação na mínima histórica, recorde na safra agrícola 'sem passar a boiada'", frisou. O ministro disse ainda que é necessária uma política econômica responsável com o País. "Nós perseguimos isso ao mesmo tempo em que abrimos espaço para políticas sociais e para o desenvolvimento", finalizou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BRASIL Durigan FMI PIB
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV