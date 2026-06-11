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FMI reduz projeções de expansão da zona do euro, eleva de inflação e vê alta de juros pelo BCE

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 16:45:00 Editado em 11.06.2026, 16:54:28
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O Fundo Monetário Internacional (FMI) avaliou que a zona do euro enfrenta novos desafios com a guerra no Oriente Médio e a alta dos preços de energia, em um cenário já marcado por envelhecimento populacional e crescimento fraco da produtividade. Em relatório divulgado nesta quinta-feira, 11, a instituição reduziu suas projeções para a economia do bloco e alertou para o risco de uma combinação de inflação mais alta e atividade mais fraca.

Segundo o FMI, a guerra representa um choque negativo de oferta "grande, mas temporário", que afeta a confiança e endurece as condições financeiras. A projeção de crescimento da zona do euro foi reduzida para 0,9% em 2026 e 1,2% em 2027, respectivamente 0,5 e 0,2 ponto porcentual abaixo das estimativas anteriores ao conflito. Já a previsão para a inflação cheia foi revisada de 2% para 2,8% neste ano e de 1,9% para 2,3% no próximo - com os preços acima da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE) até 2028.

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O Fundo ressaltou que os riscos permanecem inclinados para crescimento mais fraco e inflação mais alta, especialmente se o choque energético persistir por mais tempo ou se houver novas interrupções na oferta de energia.

Diante desse quadro, o FMI afirmou que a taxa de juros do BCE precisará subir para limitar os efeitos do choque energético sobre os preços. O cenário-base da instituição incorpora uma alta acumulada de 50 pontos-base em 2026 em relação ao nível anterior à guerra, mas o relatório afirma que uma postura "ligeiramente mais restritiva" poderá ser necessária para evitar que o aumento dos custos de energia se espalhe para outros preços e para garantir um retorno mais rápido da inflação à meta.

No campo comercial, o FMI destacou que acordos amplos e com compromissos profundos, como os negociados pela União Europeia (UE) com Mercosul e Índia, podem ampliar o comércio bilateral, favorecer a diversificação das relações econômicas e apoiar o crescimento da região em um ambiente global mais fragmentado.

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