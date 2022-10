FMI reduz projeção de expansão do PIB dos EUA em 2022 de 2,3% a 1,6%

Aline Bronzati, enviada especial (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Fundo Monetário Internacional (FMI) cortou a projeção para crescimento dos Estados Unidos neste ano de 2,3% estimados em julho para 1,6% esperados agora. Para 2023, o organismo manteve previsão de crescimento de 1,0% para o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, de acordo com o relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), publicado nesta terça-feira, 11, em paralelo às suas reuniões anuais, que acontecem em Washington DC.

continua após publicidade .

"O crescimento em 2022 foi revisado para baixo em 0,7 ponto porcentual, refletindo a inesperada contração real do PIB (dos EUA) no segundo trimestre", justificou o FMI, no documento.

De acordo com o organismo, as projeções de expansão para a maior economia do mundo neste e no próximo ano indicam forte desaceleração em um cenário de elevação dos juros básicos, os chamados Fed Funds, para conter a escalada da inflação no país. Em 2021, os EUA cresceram 5,7%.

continua após publicidade .

"A queda da renda disponível real continua afetando a demanda do consumidor, e as taxas de juros mais altas estão afetando os gastos, especialmente os gastos com investimento residencial", disse o FMI, no relatório publicado nesta terça.