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ECONOMIA

FMI recomenda reforma estrutural ambiciosa para Itália elevar produtividade

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 20:57:00 Editado em 24.07.2026, 21:06:27
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O sistema financeiro da Itália permanece amplamente sólido, com supervisão robusta e bancos demonstrando resiliência sob cenários adversos severos. Mas o país precisa executar reformas estruturais ambiciosas para elevar a produtividade e o crescimento de médio prazo, que também ajudariam na consolidação fiscal. Essa é uma das conclusões do Fundo Monetário Internacional após avaliação do programa do setor financeiro italiano.

No relatório divulgado nesta sexta-feira, 24, o FMI traça que as prioridades devem incluir a redução de barreiras regulatórias, a melhora da eficiência do Judiciário e o aprofundamento dos mercados de capitais para fomentar inovação e capital de risco.

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"Enfrentar pressões relacionadas ao envelhecimento requer aumentar a oferta de trabalho e aprimorar habilidades por meio de educação e treinamento reforçados e melhores transições da escola para o trabalho", diz o FMI.

O staff do fundo reconhece que a consolidação fiscal continuou avançando, com o superávit primário se fortalecendo ainda mais. No entanto, a dívida pública permanece alta demais e vulnerável a choques de juros e de crescimento, constata o fundo.

Em meio ao aumento dos preços globais de energia, a inflação doméstica acelerou, refletindo a dependência da Itália de combustíveis fósseis importados. Além disso, os spreads soberanos, que haviam atingido mínimas de vários anos antes da guerra, voltaram a apresentar volatilidade, embora o aumento líquido dos spreads desde o fim de fevereiro tenha permanecido moderado.

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O crescimento do país deve ser de 0,5% neste ano e em 2027, prevê o FMI. No médio prazo, o rápido envelhecimento da população e o crescimento persistentemente fraco da produtividade devem continuar restringindo o crescimento.

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