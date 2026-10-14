FMI pede ajuste fiscal imediato e alerta que mercados podem forçar governos a agir

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou o tom e cobrou consolidação fiscal urgente das grandes economias, afirmando que os governos precisam agir antes que os mercados financeiros os obriguem. "Sabemos que os pontos de inflexão são desconhecidos, mas quanto mais se espera, maior o risco de já termos atingido um ponto de inflexão", disse o diretor do Departamento de Assuntos Fiscais, Rodrigo Valdés, em painel nas reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial em Bangcoc.

O alerta ocorre com a disparada dos rendimentos de títulos soberanos no mundo, em meio a preocupações com inflação persistente, maior endividamento público e risco de desaceleração global por alta de combustíveis e tensões geopolíticas.

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Valdés afirmou que a mensagem do FMI mudou: os juros mais altos deixaram de ser risco e "se materializaram", elevando o custo de serviço da dívida em diversas economias aos maiores níveis desde os anos 1990. Parte da pressão, segundo o Fundo, também vem da captação de empresas ligadas ao boom de inteligência artificial (IA), que compete com o financiamento de governos. Os EUA têm se mostrado mais resilientes do que o esperado, em parte pela expansão de data centers de IA e da infraestrutura de energia para sustentá-los. "O que está em jogo é maior agora, à medida que os custos de endividamento sobem", disse Era Dabla-Norris, diretora-adjunta do departamento fiscal do FMI.

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, afirmou que a resiliência global pode estar perto dos limites e aumentar o risco de complacência. Segundo ela, o cenário segue altamente incerto enquanto guerras alimentam inflação e interrompem fluxos de energia e commodities. Georgieva destaca que os gargalos podem aumentar os preços de energia e alimentos, somando-se aos efeitos do El Niño, tensões comerciais e redução da atividade.

O Fundo alerta que os rendimentos altos em países avançados estão transbordando para emergentes e apertam o financiamento. Por outro lado, um boom de investimentos em IA pode provocar retração do investimento e ataques cibernéticos são riscos para o sistema.

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Georgieva defendeu "colocar a casa fiscal em ordem" ao elevar receitas, racionalizar gastos e oferecer apoio focalizado aos mais vulneráveis. Na visão dela, bancos centrais devem manter foco total na estabilidade de preços, com viés prudente e mais "duro" em muitos países. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado