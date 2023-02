FMI indica Rodrigo Valdés para suceder Ilan Goldfajn em diretoria

André Marinho (via Agência Estado)

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou, nesta terça-feira, 28, a intenção de indicar o economista chileno Rodrigo Valdés para suceder Ilan Goldfajn no cargo de diretor do Departamento de Hemisfério Ocidental. Goldfajn deixou o posto no final do ano passado para assumir a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Em comunicado, o FMI informou que Valdés deve começar a nova função em 1º de maio. O economista fez carreira no serviço público do Chile, onde atuou como ministro das Finanças entre 2015 e 2017. No setor privado, liderou a equipe de pesquisa macroeconômica do BTG Pactual para América Latina, fora Brasil.

"Rodrigo tem uma experiência impressionante nos setores público e privado e é amplamente respeitado por sua liderança e qualidades acadêmicas", elogiou a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, que acrescentou que o conhecimento de Valdés será "inestimável" em um momento "crítico para região e comunidade global".