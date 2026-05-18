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ECONOMIA

FMI eleva projeção de crescimento do Reino Unido em 2026 para 1%

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 12:14:00 Editado em 18.05.2026, 12:23:11
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O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido em 2026, de 0,8% em abril para 1,0%, mas ainda prevê desaceleração da economia britânica, após avanço de 1,3% em 2025. Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 18, no âmbito da consulta do Artigo IV, o FMI afirma que, embora a economia do Reino Unido tenha se mostrado resiliente nos últimos anos, a guerra no Oriente Médio está prejudicando as perspectivas de curto prazo.

A expectativa é de recuperação gradual à medida que o choque associado ao conflito geopolítico se dissipe.

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"Assim que o choque nos preços da energia se dissipar, o crescimento deverá se recuperar no segundo semestre de 2027 e se estabilizar em torno do potencial no médio prazo", afirma o FMI.

A instituição projeta que a inflação cheia suba temporariamente, com pico pouco abaixo de 4% no fim de 2026, desacelere no segundo semestre de 2027 e retorne à meta de 2% até o fim daquele ano.

Ainda segundo o relatório, diante desse cenário, a política monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) deve permanecer restritiva para evitar que a alta dos preços de energia se propague para a inflação subjacente e para o crescimento salarial.

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"A alta dos preços da energia elevará a inflação geral este ano, ao mesmo tempo que afetará negativamente a produção, complicando o ajuste da política monetária", diz o FMI. "Dada a excepcional incerteza, o BoE deve manter a flexibilidade para ajustar a política monetária em qualquer direção e estar preparado para responder com firmeza caso os efeitos secundários se mostrem mais fortes do que o previsto", acrescenta.

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