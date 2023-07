FMI: Economia global passa por período desafiador e indicadores apontam para quadro misto

Relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) direcionado a ministros da Finanças e banqueiros centrais do G20 aponta que a economia global está passando um por um "período desafiador". Apesar disso, o documento, que antecede encontro do G20, aponta que os resultados do primeiro trimestre deste ano surpreenderam positivamente e que, desde então, indicadores apontam para um quadro mistos.

continua após publicidade

"No entanto, as vulnerabilidades financeiras e externas permanecem elevadas. Os saldos fiscais melhoraram em 2022, mas o espaço fiscal continua limitado e os encargos da dívida pública devem aumentar", destaca o FMI. O Fundo chama atenção para a China, que está com seu ritmo de recuperação moderado após uma forte recuperação no primeiro trimestre.

De acordo com o documento, as lideranças do G20 podem ajudar a garantir que a rede de segurança financeira global esteja disponível para "ajudar as economias em desenvolvimento a enfrentar vários choques e garantir que os encargos insustentáveis da dívida sejam prontamente resolvidos".