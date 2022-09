FMI e Argentina chegam a acordo em nível de staff sobre 2ª revisão de pacote

Ilana Cardial e Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

A equipe do Fundo Monetário Internacional (FMI) e autoridades da Argentina chegaram a acordo em nível de staff sobre a segunda revisão de pacote fiscal para o país. O quadro executivo do FMI ainda deve avaliar a proposta, o que deve ocorrer nas próximas semanas.

Uma vez aprovada, a revisão permitiria que a Argentina tenha acesso a US$ 3,9 bilhões.

No atual nível de negociação, ambas as partes concordaram que os objetivos estabelecidos na aprovação do acordo permanecerão inalterados até 2023.

A primeira revisão foi concluída ao fim de junho deste ano.