Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

FMI diz que levará tempo para normalização de Ormuz e pede vigilância de BCs para inflação

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 12:53:00 Editado em 25.06.2026, 13:01:02
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A diretora de Comunicações do Fundo Monetário Internacional (FMI), Julie Kozack, afirmou nesta quinta-feira que o cessar-fogo no Oriente Médio é bem-vindo, mas que levará tempo para a normalização total do tráfego no Estreito de Ormuz - assumindo que a paz permaneça na região.

Segundo ela, as expectativas de inflação globais estão ancoradas, mas os bancos centrais devem permanecer vigilantes. Em coletiva de imprensa, Kozack pontuou que os países africanos, especialmente os com limite fiscal apertado, e grandes importadores de energia sofrerão os maiores impactos do choque de energia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Sobre o Líbano, a diretora comentou que o país vive situação delicada e não descartou a possibilidade de um programa de reformas apoiado pelo FMI. É esperada uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) do país este ano.

Ao ser perguntada sobre a Argentina, Kozack disse que a nação latino-americana está fazendo progresso para a resiliência econômica e que o FMI está confiante de que as autoridades vão seguir a ancora fiscal e a reconstruir os colchões de capital. "Inflação está caindo, reservas estão sendo reconstruídas e a economia está crescendo", acrescentou.

Ela ainda destacou que a decisão de manutenção de juros pelo Federal Reserve (Fed) na semana passada foi "apropriada", já que a inflação deve chegar na meta de 2% no fim de 2027.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kozack também prestou condolências à Venezuela após o terremoto que atingiu o país na noite de ontem e que a instituição está monitorando a situação para rever as necessidades.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/IRÃ/GUERRA/NEGOCIAÇÕES/ORMUZ/FMI/JULIE KOZACK
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV