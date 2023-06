FMI diz que Argentina segue em dia em suas obrigações com o Fundo; negociações continuam

O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou comunicado nesta sexta-feira, 30, com declarações de Julie Kozack, diretora de Comunicações do organismo. O Fundo diz que a nota é divulgada após uma "reunião informal de rotina" do diretório executivo sobre o país, realizada na quinta-feira, 29.

"O pessoal do FMI e as autoridades argentinas continuam a avançar em seu trabalho conjunto nos próximos dias, com o objetivo de chegar a um acordo sobre a quinta revisão do programa respaldado pelo Fundo", diz o texto. "As autoridades argentinas continuam a se manter em dia em suas obrigações financeiras com o Fundo", acrescenta.

O FMI diz também que prossegue o diálogo técnico sobre um pacote de políticas para "salvaguardar a estabilidade econômica, no contexto de uma situação desafiadora, em parte afetada pela histórica seca".

Segundo o Fundo, as conversas estão "focadas em fortalecer as políticas macroeconômicas para apoiar o acúmulo de reservas e melhorar a sustentabilidade fiscal, protegendo ao mesmo tempo os mais vulneráveis".