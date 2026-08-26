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ECONOMIA

FMI aprova novo acordo de linha de crédito flexível de US$ 11,8 bilhões ao Chile

Escrito por Darlan de Azevedo e Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou nesta quarta-feira, 26, um novo acordo de dois anos para o Chile sob a Linha de Crédito Flexível (FCL), no valor de US$ 11,8 bilhões, equivalente a 500% da cota do país. Este novo financiamento, conforme o FMI, substitui o anterior e reflete a confiança da instituição na estrutura econômica e nas políticas institucionais do Chile.

Segundo o Fundo, o Chile se qualifica para a linha de crédito devido aos seus "sólidos fundamentos econômicos e ao histórico consistente de políticas macroeconômicas". O FMI observa que, apesar dos riscos externos, as autoridades chilenas solicitaram uma redução no acesso ao crédito, comprometendo-se a diminuir gradualmente o uso do recurso.

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Desde 2020, esta é a quarta vez que o Chile utiliza a FCL, com o acesso sendo reduzido progressivamente. O primeiro acordo foi aprovado em maio de 2020, seguido por outros em agosto de 2022 e agosto de 2024, com valores decrescentes, segundo o FMI.

Para o diretor-geral adjunto do FMI, Kenji Okamura, o crescimento econômico do Chile desacelerou devido a uma queda na atividade mineradora, embora compensada por preços mais altos do cobre. A guerra no Oriente Médio também impactou a economia chilena, elevando os preços do petróleo. "O Chile continua exposto a riscos externos, incluindo tensões comerciais e a desaceleração do crescimento em parceiros comerciais importantes", afirma Okamura no comunicado.

O FMI também destacou que as autoridades chilenas têm implementado políticas para manter o equilíbrio macroeconômico e aumentar a resiliência econômica, incluindo um programa de acumulação de reservas internacionais pelo Banco Central. "O foco em um caminho fiscal prudente visa garantir a sustentabilidade da dívida, controlar a inflação e impulsionar o crescimento potencial, com destaque para o Plano Nacional de Reconstrução que busca acelerar investimentos e simplificar processos de licenciamento", diz o FMI.

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chile/fmi/acordo/linha de crédito
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