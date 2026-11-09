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FMI: América Latina pode elevar exportações em 20% com melhor aproveitamento de IED

Escrito por Guilherme Nannini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As exportações da América Latina e do Caribe poderiam ser até 20% superiores caso o retorno do investimento estrangeiro direto (IED) sobre o comércio alcançasse o nível registrado em outras economias emergentes, informou o Fundo Monetário Internacional (FMI) em artigo publicado em seu blog nesta segunda-feira, 9. De acordo com análise dos economistas Nicolás Gómez-Parra, Eric Huang e Robin Koepke, a região atrai um volume expressivo de capital externo, acumulando US$ 3 trilhões em estoque de IED em 2024 - o equivalente a 44% do seu Produto Interno Bruto (PIB) -, superando os patamares de 25% apurados na Ásia emergente e de 21% na Europa emergente.

Apesar desse ingresso de recursos, a corrente de comércio latino-americana representa 52% do PIB, frente a 65% nos pares asiáticos e europeus.

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Com base no relatório Perspectivas Econômicas Regionais para as Américas, o estudo aponta que, em mercados emergentes comparáveis, um aumento de 10% no IED costuma gerar uma expansão entre 1% e 2% nas exportações e importações dentro do mesmo setor de atividade e com o país investidor, efeito que se mostra significativamente menor na América Latina.

O segmento de manufatura concentra a maior diferença de desempenho e o principal potencial de ganho. As indústrias de controle estrangeiro instaladas na América Latina direcionam cerca de 81% da produção ao mercado interno, enquanto no Sudeste Asiático esse índice fica em 48%, movimento impulsionado por restrições de produtividade e de competitividade externa que favorecem a comercialização local em detrimento do uso da região como plataforma exportadora.

A instituição multilateral ressalta que a limitada capacidade das empresas locais em absorver tecnologia e know-how, somada a custos logísticos elevados e burocracia alfandegária, reduz os ganhos de produtividade e a inserção em cadeias globais de valor.

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Entre as experiências bem-sucedidas destacadas pelo FMI, a redução de tarifas sobre máquinas e insumos importados no Peru impulsionou a produtividade industrial; a simplificação eletrônica de processos de fronteira em El Salvador elevou os fluxos comerciais; e a estratégia da Costa Rica de integração comercial e promoção de investimentos atraiu fluxos de IED intensivos em tecnologia e voltados ao comércio exterior.

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FMI/AMÉRICA LATINA/EXPORTAÇÕES/IED/AVALIAÇÃO
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