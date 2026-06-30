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ECONOMIA

FMI afirma que dívida com IA pode ser risco maior para estabilidade financeira que valuation

Escrito por Letícia Araújo, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 18:35:00 Editado em 30.06.2026, 18:43:20
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O diretor do departamento de Mercados Monetários e de Capitais do Fundo Monetário Internacional (FMI), Tobias Adrian, afirmou que a emissão de dívidas para o financiamento de empresas ligadas à inteligência artificial (IA) pode ser uma preocupação maior à estabilidade financeira do que a sobrevalorização das ações.

A declaração foi dada durante a conferência anual do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra, Portugal, segundo a Bloomberg. O diretor afirmou que, apesar de o comportamento recente do mercado não necessariamente sinalizar uma bolha, ele se questiona sobre a forma como as empresas estão se financiando.

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Em entrevista à CNBC, Tobias Adrian falou, ainda, que a produtividade proveniente do uso de ferramentas de IA ainda não se reflete em dados macroeconômicos, apesar de existirem evidências "claras" dessa dinâmica. "A pergunta é: o crescimento também será impulsionado?", afirmou o diretor.

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BCE/FMI/IA/RISCO/ESTABILIDADE/TOBIAS ADRIAN
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