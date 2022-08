Fluxo total de veículos em estradas pedagiadas cresce 3,3% em julho, mostra ABCR

Guilherme Bianchini (via Agência Estado)

O fluxo total de veículos em estradas pedagiadas no País subiu 3,3% em julho na comparação com junho, na série com ajuste sazonal, informaram nesta quarta-feira a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e a Tendências Consultoria Integrada. O Índice ABCR dessazonalizado, que mede o fluxo de veículos, avançou a 159,01 pontos e ficou 2,7% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020.

A alta do indicador na margem foi puxada por um avanço de 3,9% entre os veículos leves. Os pesados, por sua vez, cresceram 0,4%. Com o resultado, o subíndice de veículos pesados subiu a 163,86 pontos, ainda abaixo de maio (167,08).

"O desempenho positivo captou, sobretudo, a dinâmica diferenciada de leves, que tem se beneficiado mais expressivamente do quadro de maior segurança sanitária durante o período de férias, em julho", afirma o analista da Tendências Thiago Xavier, em nota.

Em relação a julho de 2021, o fluxo total de veículos subiu 7,5%. O fluxo de veículos leves teve aumento de 9,6%, enquanto o trânsito de veículos pesados subiu 1,5% nessa base.

"Ainda que o fluxo de veículos pesados seja beneficiado pelo escoamento da produção agrícola, especialmente de milho, a tendência é de desaceleração do dinamismo da categoria nos últimos meses, influenciada, em grande medida, pela conjuntura industrial", complementa Xavier.

O fluxo total de veículos nas estradas com pedágio acumulou crescimento de 6,5% nos 12 meses encerrados em julho e avança 9,1% no acumulado de 2022. Os veículos leves sobem 8,2% em 12 meses e 11,7% no ano, enquanto o trânsito de veículos pesados avança 1,8% em 12 meses e 2,3% em 2022.

Estados

Em São Paulo, o fluxo total de veículos cresceu 3,9% na margem em julho, puxado por veículos leves (4,3%), com avanço de 0,4% nos pesados. Na comparação interanual, o fluxo total subiu 9,4%, com aumento de 11,2% dos veículos leves e de 3,7% dos pesados.

No Estado, o fluxo total de veículos subiu 7,4% em 12 meses e 10,6% no acumulado do ano até julho. Os veículos leves avançam 9,3% em 12 meses e 13,3% em 2022, enquanto os pesados sobem 1,5% em 12 meses e 2,4% no ano.

O fluxo total de veículos aumentou 4,1% na margem em julho no Rio de Janeiro, com avanço em leves (6,7%) e queda em pesados (-0,3%). Na comparação interanual, o fluxo total subiu 4,2%, com altas em veículos leves (4,7%) e pesados (1,8%).

O fluxo de veículos nas estradas pedagiadas do Rio sobe 5,1% em 12 meses e 6,4% no acumulado de 2022. Os veículos leves avançam 5,2% em 12 meses e 6,4% no ano, contra uma alta de 4,6% dos pesados em 12 meses e de 6,3% no ano.