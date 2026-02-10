Fluxo total de veículos em estradas com pedágio cai 1% em janeiro ante dezembro, diz ABCR

O fluxo de veículos nas rodovias com pedágio no Brasil registrou queda de 1% em janeiro em relação a dezembro, com ajuste sazonal, segundo o Índice da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) elaborado em conjunto com a Tendências Consultoria. Na comparação com o primeiro mês de 2025, contudo, o indicador apresentou alta de 1,5%.

A queda mensurada em janeiro na margem decorreu devido ao recuo de 0,9% em leves, apesar do crescimento de 2,0% nos veículos pesados. Já o avanço interanual do indicador foi puxado pela alta de 1,8% no fluxo de veículos leves e de 0,5% do segmento de pesados.

A despeito do declínio no movimento nas estradas de veículos leves em janeiro no confronto com o mês anterior, este segmento cresceu em dezembro do ano passado e apresentou o maior nível histórico, lembram em nota Thiago Xavier e Felipe Melchert, da Tendências Consultoria.

Conforme os analistas, o crescimento deveu-se ao quadro favorável, que sugere que a expansão da massa de renda do trabalho, somada às medidas governamentais voltadas ao aumento da renda e ao ambiente de inflação mais moderada em bens essenciais, tem estimulado as viagens das famílias.

Além disso, os analistas mencionam que o mercado de trabalho aquecido, com forte geração de vagas, impulsiona os deslocamentos diários para o trabalho.

"Em sentido oposto, atuam como freios as condições financeiras mais restritivas - que elevam o endividamento das famílias - e a inflação ainda elevada em serviços, incluindo aqueles relacionados ao lazer", acrescentam.

Desempenho regional

No Rio de Janeiro, o fluxo total de veículos em estradas com pedágio cresceu 0,5% em janeiro em relação a dezembro. A expansão refletiu a alta de 0,6% de leves, apesar da queda de 0,2% de pesados.

Porém, o indicador cresceu 1,6% em janeiro no confronto com o mesmo mês do ano passado, devido ao avanço de 1,7% nos veículos leves e de 1,6% nos veículos pesados.

Já no acumulado de 12 meses concluídos em janeiro, o índice total cresceu 1,3%. O fluxo de pedágio de veículos leves acumulou alta de 1,1% e o de pesados, de 2,3%.

Em São Paulo, o fluxo pedagiado total de veículos caiu 0,6% em janeiro, na série dessazonalizada. "Nesse mesmo critério, os leves apresentaram queda de 0,9%, enquanto pesados avançaram 2,5%", justifica o relatório.

No confronto com janeiro de 2025, o índice total registrou alta de 1,0%. O fluxo em estradas com pedágio de veículos leves avançou 1,3% e pesados variou -0,1%.

No acumulado em 12 meses, o índice total registrou alta de 1,9%, refletindo crescimento de 1,9% no fluxo de veículos leves e de 1,7% no de pesados.