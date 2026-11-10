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ECONOMIA

Fluxo de veículos em estradas pedagiadas sobe 2,2% em outubro ante setembro

Escrito por Gustavo Nicoletta (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice ABCR, que mede o movimento de veículos em estradas pedagiadas, mostrou alta de 2,2% em outubro frente a setembro, na comparação com ajuste sazonal. O resultado refletiu altas de 2,3% nos veículos leves e de 2,2% nos pesados.

Frente a outubro do ano passado, o índice total também cresceu 2,2%, impulsionado pelo aumento de 1,0% no fluxo de veículos pesados e de 2,6% no segmento de leves.

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O índice é construído pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) junto com a Tendências Consultoria. Nos últimos 12 meses, o índice total avançou 1,9%, fruto dos aumentos de 1,9% de veículos pesados e de leves.

"A trajetória dos últimos trimestres indica um arrefecimento moderado, compatível com o ritmo da economia. O acumulado em 12 meses convergiu para 1,9% no fluxo total e nos dois segmentos, um pouco abaixo de setembro e distante do primeiro semestre, quando os leves chegaram a crescer 2,5% entre abril e junho. Nos leves, o desempenho acompanha a moderação do consumo das famílias, afetado pelo crédito restrito, pelo endividamento elevado e pelo preço dos combustíveis, que pesa sobre as viagens de lazer", comentam os analistas da Tendências Consultoria, Thiago Xavier e Felipe Melchert, em nota.

"Entre os veículos pesados, a desaceleração acompanha a queda da produção industrial, um dos principais motores da demanda por transporte de carga, e o fim dos efeitos positivos do escoamento da safra no início do ano. A expansão da infraestrutura logística, impulsionada pelo comércio eletrônico, compensa parte dessa perda. Nos custos, a continuidade do conflito entre Estados Unidos e Irã elevou o preço do diesel em outubro e encareceu a logística e a produção agrícola, o que reforçou a pressão sobre a demanda por transporte de cargas. As políticas de subvenção do governo federal atenuaram parte desse impacto", pontuam.

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ABCR/ESTRADAS PEDAGIADAS/FLUXO/OUTUBRO
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