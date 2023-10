Fluxo comercial global sobe em agosto após 4 meses de queda, mostra levantamento do 'WSJ'

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

Os fluxos comerciais globais aumentaram em agosto, após quatro meses consecutivos de declínio, um sinal de que a recessão global na atividade industrial poderá estar chegando ao fim. Um indicador dos fluxos comerciais de bens desenvolvido pelo

e publicado nesta quinta-feira, 19, aponta para um aumento de 0,5% em relação a julho, ajustado pelos altos e baixos sazonais das exportações de bens entre países. A duração e a profundidade dessa recessão apanharam muitos economistas de surpresa. O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu na semana passada a sua previsão de crescimento dos fluxos do comércio mundial este ano para apenas 0,9%, face aos 2% previstos em julho. Prevê agora que o crescimento dos fluxos comerciais recupere para 3,5% em 2024, abaixo da sua previsão anterior de 3,7%. Os fluxos comerciais também aumentaram em comparação com o mesmo mês do ano anterior, mas apenas 0,1%. Fonte:

