Fluxo cambial total no ano até 26 de maio é positivo em US$ 10,391 bi, diz BC

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 10,391 bilhões em 2023 até 26 de maio, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 31. No mesmo período do ano passado, havia entrada líquida de US$ 9,113 bilhões. Em 2022, o saldo foi negativo em US$ 3,233 bilhões.

continua após publicidade

No acumulado do ano, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 12,604 bilhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 222,744 bilhões e retiradas no total de US$ 235,348 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo em 2023 é positivo em US$ 22,995 bilhões, com importações de US$ 92,362 bilhões e exportações de US$ 115,357 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 14,828 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 27,700 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 72,829 bilhões em outras entradas.

continua após publicidade

Maio

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 2,925 bilhões em maio, até o dia 26, informou o Banco Central. Em abril, houve entrada líquida de US$ 627 milhões, conforme o número fechado do mês, atualizado nesta quarta pelo BC.

Em maio, até o dia 26, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 7,343 bilhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 42,309 bilhões e retiradas no total de US$ 49,651 bilhões.

continua após publicidade

No comércio exterior, o saldo do mês, até o dia 26, foi positivo em US$ 4,417 bilhões, com importações de US$ 18,098 bilhões e exportações de US$ 22,515 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,589 bilhões em ACC, US$ 4,612 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 15,315 bilhões em outras entradas.

Semana

De acordo com o BC, o Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 225 milhões na semana passada, de 22 a 26 de maio.

continua após publicidade

Na semana passada, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,897 bilhão. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 11,547 bilhões e retiradas no total de US$ 13,443 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 2,122 bilhões, com importações de US$ 5,016 bilhões e exportações de US$ 7,137 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 691 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 1,907 bilhão em PA e US$ 4,540 bilhões em outras entradas.