Fluxo cambial total no ano até 17 de março é positivo em US$ 14,263 bi, diz BC

Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 14,263 bilhões em 2023 até 17 de março, informou o Banco Central (BC) nesta quarta-feira, 22. No mesmo período do ano passado, havia entrada líquida de US$ 7,644 bilhões. Em 2022, o saldo total foi negativo em US$ 3,233 bilhões.

No acumulado do ano, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 3,776 bilhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 113,981 bilhões e retiradas no total de US$ 110,205 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo em 2023 é positivo em US$ 10,488 bilhões, com importações de US$ 45,125 bilhões e exportações de US$ 55,613 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 7,067 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 13,129 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 35,417 bilhões em outras entradas.

Março

Depois de encerrar fevereiro com entradas líquidas de US$ 4,774 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 5,320 bilhões em março, até o dia 17, conforme resultado parcial informado pelo Banco Central.

Com a entrada em vigor da lei cambial, operações de até US$ 50 mil, cerca de 3% do total negociado no mercado de câmbio primário, podem ser informadas ao BC até o dia 5 do mês subsequente. Desta forma, o saldo final oficial de cada mês só será conhecido na terceira semana do mês seguinte.

Em março, até o dia 17, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 302 milhões, considerando o saldo parcial. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 27,396 bilhões e retiradas no total de US$ 27,094 bilhões.

No comércio exterior, o saldo parcial até 17 de março foi positivo em US$ 5,018 bilhões, com importações de US$ 10,430 bilhões e exportações de US$ 15,448 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,010 bilhões em ACC, US$ 4,859 bilhões em PA e US$ 8,578 bilhões em outras entradas.

Semana

Ainda de acordo com o BC, o Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 4,037 bilhões na semana passada, de 13 a 17 de março. O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 1,485 bilhão no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 12,900 bilhões e retiradas no total de US$ 11,415 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 2,552 bilhão, com importações de US$ 3,956 bilhões e exportações de US$ 6,508 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 948 milhões em ACC, US$ 1,900 bilhão em PA e US$ 3,659 bilhões em outras entradas.