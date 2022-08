Fluxo cambial total no ano até 12 de agosto é positivo em US$ 21,870 bi, diz BC

Thaís Barcellos (via Agência Estado)

O fluxo cambial do ano até 12 de agosto ficou positivo em US$ 21,870 bilhões, informou, nesta quarta-feira, 17, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 17,763 bilhões, já no ano fechado de 2021, houve entrada líquida de US$ 6,134 bilhões.

Com a nova atualização, os dados de fluxo cambial estão em dia após defasagem de quatro meses devido à greve dos servidores do BC, que foi encerrada no início de julho.

A saída líquida pelo canal financeiro em 2022 até 12 de agosto foi de US$ 7,973 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 342,342 bilhões e de retiradas no total de US$ 350,315 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 12 de agosto ficou positivo em US$ 29,843 bilhões, com importações de US$ 142,188 bilhões e exportações de US$ 172,031 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 23,217 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 39,556 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 109,257 bilhões em outras entradas.

Agosto

Depois de encerrar julho com entradas líquidas de US$ 1,834 bilhão, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 901 milhões em agosto, até o dia 12, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 1,703 bilhão no período. O resultado parcial positivo ocorre após cinco meses de saída de recursos pelo canal financeiro. Em agosto, até o dia 12, houve aportes no valor de US$ 18,085 bilhões e retiradas no total de US$ 16,382 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de agosto até o dia 12, foi negativo em US$ 801 milhões, com importações de US$ 8,336 bilhões e exportações de US$ 7,535 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 882 milhões em ACC, US$ 1,285 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 5,368 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 8 a 12 de agosto) para o Brasil ficou positivo em US$ 156 milhões, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entrada líquida de US$ 762 milhões na semana, resultado de aportes no valor de US$ 9,493 bilhões e de envios no total de US$ 8,731 bilhões.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou negativo em US$ 607 milhões, com importações de US$ 4,297 bilhões e exportações de US$ 3,690 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 457 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 679 milhões em PA e US$ 2,554 bilhões em outras entradas.