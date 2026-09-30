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ECONOMIA

Fluxo cambial total em setembro até dia 25 ficou negativo em US$ 4,025 bilhões, afirma BC

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 4,025 bilhões em setembro até dia 25, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira 30, pelo Banco Central (BC). Em agosto, houve saída líquida de US$ 3,904 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 4,624 bilhões até o último dia 25. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 53,967 bilhões e vendas no total de US$ 58,591 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

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No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 599 milhões, com importações de US$ 20,501 bilhões e exportações de US$ 21,100 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,649 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 5,587 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 12,863 bilhões em outras entradas.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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