Fluxo cambial total em setembro até dia 11 está negativo em US$ 5,987 bilhões, afirma BC

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 5,987 bilhões em setembro até dia 11, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 16, pelo Banco Central (BC). Em agosto, houve saída líquida de US$ 3,904 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 5,438 bilhões até o último dia 11. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 22,855 bilhões e vendas no total de US$ 28,294 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

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No comércio exterior, o saldo no período foi negativo em US$ 549 milhões, com importações de US$ 8,959 bilhões e exportações de US$ 8,410 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,249 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 2,058 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 5,103 bilhões em outras entradas.

Acumulado

O fluxo cambial está positivo em US$ 9,805 bilhões em 2026 até 11 de setembro. O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 33,135 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 42,940 bilhões no ano.

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O segmento financeiro tem compras de US$ 479,117 bilhões e vendas de US$ 512,252 bilhões no período. O canal comercial tem importações de US$ 175,674 bilhões e exportações de US$ 218,614 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 24,068 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 55,305 bilhões em pagamento antecipado e US$ 139,241 bilhões em outras operações.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.