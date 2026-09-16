Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Fluxo cambial total em setembro até dia 11 está negativo em US$ 5,987 bilhões, afirma BC

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 5,987 bilhões em setembro até dia 11, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 16, pelo Banco Central (BC). Em agosto, houve saída líquida de US$ 3,904 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 5,438 bilhões até o último dia 11. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 22,855 bilhões e vendas no total de US$ 28,294 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No comércio exterior, o saldo no período foi negativo em US$ 549 milhões, com importações de US$ 8,959 bilhões e exportações de US$ 8,410 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,249 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 2,058 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 5,103 bilhões em outras entradas.

Acumulado

O fluxo cambial está positivo em US$ 9,805 bilhões em 2026 até 11 de setembro. O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 33,135 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 42,940 bilhões no ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O segmento financeiro tem compras de US$ 479,117 bilhões e vendas de US$ 512,252 bilhões no período. O canal comercial tem importações de US$ 175,674 bilhões e exportações de US$ 218,614 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 24,068 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 55,305 bilhões em pagamento antecipado e US$ 139,241 bilhões em outras operações.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Bc DIA 11 fluxo cambial setembro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV