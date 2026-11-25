O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 2,301 bilhões em novembro até dia 19, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 25, pelo Banco Central (BC). Em outubro, houve entrada líquida de US$ 18,130 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 6,045 bilhões até o último dia 19. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 32,024 bilhões e vendas no total de US$ 38,068 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

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No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 3,744 bilhões, com importações de US$ 12,088 bilhões e exportações de US$ 15,832 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,759 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 2,788 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 11,285 bilhões em outras entradas.

Acumulado

O fluxo cambial brasileiro está positivo em US$ 26,421 bilhões em 2026 até dia 19 de novembro. O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 32,210 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 58,631 bilhões no ano. O segmento financeiro tem compras de US$ 638,802 bilhões e vendas de US$ 671,012 bilhões no período.

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O canal comercial tem importações de US$ 225,440 bilhões e exportações de US$ 284,071 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 31,097 bilhões em adiantamento de ACC, US$ 70,246 bilhões em PA e US$ 182,728 bilhões em outras operações.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.