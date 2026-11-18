O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 765 milhões em novembro até dia 13, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 18, pelo Banco Central (BC). Em outubro, houve entrada líquida de US$ 18,130 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 3,480 bilhões até o último dia 13. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 21,001 bilhões e vendas no total de US$ 24,481 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

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No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 2,715 bilhões, com importações de US$ 7,670 bilhões e exportações de US$ 10,386 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,047 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,799 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 7,670 bilhões em outras entradas.

Acumulado

O fluxo cambial está positivo em US$ 27,956 bilhões em 2026 até 13 de novembro, segundo dados preliminares divulgados pelo BC. O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 29,646 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 57,602 bilhões no ano.

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O segmento financeiro tem compras de US$ 627,779 bilhões e vendas de US$ 657,425 bilhões no período. O canal comercial tem importações de US$ 221,023 bilhões e exportações de US$ 278,625 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 30,386 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 68,257 bilhões em pagamento antecipado e US$ 178,982 bilhões em outras operações.