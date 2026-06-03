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ECONOMIA

Fluxo cambial total em maio é positivo em US$ 743 milhões, afirma BC

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 14:59:00 Editado em 03.06.2026, 15:07:34
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O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 743 milhões em maio, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 3, pelo Banco Central (BC). Em abril, houve entrada líquida de US$ 9,202 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 7,909 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 52,727 bilhões e vendas no total de US$ 60,637 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

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No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 8,653 bilhões, com importações de US$ 19,759 bilhões e exportações de US$ 28,411 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,719 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 8,494 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 17,198 bilhões em outras entradas.

Acumulado

O fluxo cambial está positivo em US$ 14,051 bilhões em 2026 até maio, segundo dados preliminares divulgados pelo BC. O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 10,254 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 24,306 bilhões no ano.

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O segmento financeiro tem compras de US$ 295,373 bilhões e vendas de US$ 305,627 bilhões no período.

O canal comercial tem importações de US$ 99,749 bilhões e exportações de US$ 124,054 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 13,330 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 31,335 bilhões em pagamento antecipado e US$ 79,389 bilhões em outras operações.

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BC/FLUXO CAMBIAL/MAIO preliminar
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