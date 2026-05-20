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ECONOMIA

Fluxo cambial total em maio até dia 15 é positivo em US$ 1,588 bilhão, afirma BC

Escrito por Marianna Gualter* (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 14:52:00 Editado em 20.05.2026, 14:59:43
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O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 1,588 bilhão em maio até dia 15, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 20, pelo Banco Central (BC). Em abril, houve entrada líquida de US$ 9,202 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 2,492 bilhões até o último dia 15. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 27,577 bilhões e vendas no total de US$ 30,070 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

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No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 4,080 bilhões, com importações de US$ 9,205 bilhões e exportações de US$ 13,286 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,235 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 3,785 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 8,266 bilhões em outras entradas.

Acumulado no ano

O fluxo cambial está positivo em US$ 14,896 bilhões em 2026 até o dia 15 de maio, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 4,837 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 19,734 bilhões no ano.

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O segmento financeiro tem compras de US$ 270,223 bilhões e vendas de US$ 275,060 bilhões no período.

O canal comercial tem importações de US$ 89,195 bilhões e exportações de US$ 108,929 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 11,846 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 26,626 bilhões em pagamento antecipado e US$ 70,456 bilhões em outras operações.

Entre 11 a 15 de maio

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O País registrou fluxo cambial positivo de US$ 3,027 bilhões na semana passada. Entre os dias 11 e 15 de maio, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 307 milhões. O valor é o resultado de compras de US$ 14,153 bilhões e vendas no total de US$ 14,460 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 3,334 bilhões, com importações de US$ 4,401 bilhões e exportações de US$ 7,735 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 638 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 2,040 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 5,057 bilhões em outras entradas.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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