Fluxo cambial total em dezembro até dia 16 está negativo em US$ 3,860 bi, diz BC

Mateus Fagundes e Eduardo Rodrigues

Depois de encerrar novembro com entradas líquidas de US$ 3,467 bilhões, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 3,860 bilhões em dezembro, até o dia 16, informou nesta quarta-feira, 21, o Banco Central (BC).

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 3,400 bilhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 34,228 bilhões e retiradas no total de US$ 37,628 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo até o dia 16 de dezembro foi negativo em US$ 460 milhões, com importações de US$ 10,975 bilhões e exportações de US$ 10,514 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,249 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,654 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 7,611 bilhões em outras entradas.

A posição dos bancos no mercado à vista está vendida em US$ 15,491 bilhões em dezembro até o dia 16.

Semanal

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 12 a 16 de dezembro) para o Brasil ficou negativo em US$ 2,901 bilhões.

O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 2,943 bilhões na semana, resultado de aportes no valor de US$ 17,055 bilhões e de envios no total de US$ 19,998 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 43 milhões, com importações de US$ 5,079 bilhões e exportações de US$ 5,121 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 573 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 940 milhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 3,608 bilhões em outras entradas.

Anual

O fluxo cambial do ano até 16 de dezembro ficou positivo em US$ 18,196 bilhões, informou o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 9,567 bilhões. Já no ano fechado de 2021, houve entrada líquida de US$ 6,134 bilhões.

A saída líquida pelo canal financeiro foi de US$ 16,084 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 564,186 bilhões e de retiradas no total de US$ 580,271 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado ficou positivo em US$ 34 281 bilhões, com importações de US$ 228 391 bilhões e exportações de US$ 262 672 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 32,868 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 57 957 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 171 847 bilhões em outras entradas.