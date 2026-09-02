Fluxo cambial total em agosto até dia 28 ficou negativo em US$ 3,095 bilhões, afirma BC

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 3,095 bilhões em agosto até o dia 28, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 2, pelo Banco Central (BC). Em julho, houve entrada líquida de US$ 1,939 bilhão.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 8,014 bilhões até o último dia 28. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 46,625 bilhões e vendas no total de US$ 54,639 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 4,918 bilhões, com importações de US$ 20,918 bilhões e exportações de US$ 25,836 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 3,179 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 6,596 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 16,061 bilhões em outras entradas.

Acumulado

O fluxo cambial está positivo em US$ 16,601 bilhões em 2026 até o dia 28 de agosto, segundo dados preliminares divulgados pelo BC. O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 26,621 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 43,222 bilhões no ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O segmento financeiro tem compras de US$ 454,502 bilhões e vendas de US$ 481,124 bilhões no período. O canal comercial tem importações de US$ 165,943 bilhões e exportações de US$ 209,165 bilhões.

Nas exportações, estão incluídos US$ 22,645 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 52,765 bilhões em pagamento antecipado e US$ 133,755 bilhões em outras operações.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.