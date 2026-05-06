TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Fluxo cambial total em abril é positivo em US$ 9,291 bilhões, afirma BC

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 14:53:00 Editado em 06.05.2026, 15:00:23
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 9,291 bilhões em abril de 2026, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 6, pelo Banco Central (BC). Em março, houve saída líquida de US$ 6,350 bilhões.

O canal financeiro registrou entrada líquida de US$ 2,674 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 61,961 bilhões e vendas no total de US$ 59,287 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 6,616 bilhões, com importações de US$ 21,889 bilhões e exportações de US$ 28,505 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,791 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 7,658 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 18,057 bilhões em outras entradas.

Acumulado

O fluxo cambial está positivo em US$ 13,397 bilhões em 2026 até abril, de acordo com o BC. O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 2,284 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 15,682 bilhões no ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O segmento financeiro tem compras de US$ 242,606 bilhões e vendas de US$ 244,890 bilhões no período.

O canal comercial tem importações de US$ 79,950 bilhões e exportações de US$ 95,632 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 10,605 bilhões em adiantamento de ACC, US$ 22,481 bilhões em PA e US$ 62,546 bilhões em outras operações.

Semana de 27 a 30 de abril

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O País anotou fluxo cambial positivo de US$ 3,307 bilhões na semana passada, segundo o BC. Entre os dias 27 e 30 de abril, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,022 bilhão. O valor é o resultado de compras de US$ 12,364 bilhões e vendas no total de US$ 13,386 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 4,329 bilhões, com importações de US$ 4,599 bilhões e exportações de US$ 8,928 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 749 milhões em ACC, US$ 2,783 bilhões em PA e US$ 5,397 bilhões em outras entradas.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abril Bc fluxo cambial
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV