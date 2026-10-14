Fluxo cambial total em 2026 até 9 de outubro fica positivo em US$ 13,916 bi, mostra BC

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O fluxo cambial ficou positivo em US$ 13,916 bilhões em 2026 até o dia 9 de outubro, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 14, pelo Banco Central. O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 30,981 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 44,897 bilhões no ano.

O segmento financeiro teve compras de US$ 549,692 bilhões e vendas de US$ 580,674 bilhões no período.

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Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 198,458 bilhões e exportações de US$ 243,355 bilhões.

Nas exportações, estão inclusos US$ 26,650 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 61,493 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 155,212 bilhões em outras operações.

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Mensal

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 3,214 bilhões em outubro até o dia 9, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. Em setembro, houve saída líquida de US$ 5,090 bilhões.

O canal financeiro registrou entrada líquida de US$ 4,087 bilhões no mês até o último dia 9. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 30,186 bilhões e vendas no total de US$ 26,099 bilhões.

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No comércio exterior, o saldo no período foi negativo em US$ 872 milhões, com importações de US$ 7,710 bilhões e exportações de US$ 6,837 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 665 milhões em ACC, US$ 1,406 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 4,767 bilhões em outras entradas.

Semanal

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 2,416 bilhões na semana passada, informou o Banco Central. Entre os dias 5 e 9 de outubro, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 4,127 bilhões.

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O valor é o resultado de compras de US$ 23,971 bilhões e vendas no total de US$ 19,844 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi negativo em US$ 1,711 bilhão com importações de US$ 5,954 bilhões e exportações de US$ 4,243 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 415 milhões em ACC, US$ 1,044 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 2,784 bilhões em outras entradas.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.