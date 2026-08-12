Fluxo cambial total em 2026 até 7 de agosto é positivo em US$ 20,348 bi, mostra BC

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O fluxo cambial ficou positivo em US$ 20,348 bilhões em 2026 até o dia 7 de agosto, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 12. O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 18,650 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 38,998 bilhões no ano.

O segmento financeiro teve compras de US$ 418,838 bilhões e vendas de US$ 437,487 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

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O canal comercial teve importações de US$ 149,557 bilhões e exportações de US$ 188,555 bilhões.

Nas exportações, estão inclusos US$ 19,946 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 47,486 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 121,123 bilhões em outras operações.

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Segundo os dados preliminares do BC, o Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 652 milhões em agosto até dia 7. Em julho, houve entrada líquida de US$ 1,938 bilhão.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 2 milhões até o último dia 7. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 11,049 bilhões e vendas no total de US$ 11,051 bilhões.

No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 655 milhões, com importações de US$ 4,576 bilhões e exportações de US$ 5,230 bilhões.

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Nas exportações, estão incluídos US$ 499 milhões em ACC, US$ 1,362 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 3,369 bilhões em outras entradas.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.