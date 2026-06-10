Fluxo cambial total em 2026 até 5 de junho é positivo em US$ 16,640 bi, mostra BC

O fluxo cambial ficou positivo em US$ 16,640 bilhões em 2026 até o dia 5 de junho, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 10. O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 9,740 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 26,380 bilhões no ano.

O segmento financeiro teve compras de US$ 308,026 bilhões e vendas de US$ 317,766 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

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O canal comercial teve importações de US$ 103,556 bilhões e exportações de US$ 129,936 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 13,919 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 32,780 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 83,237 bilhões em outras operações.

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O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 2,588 bilhões em junho até dia 5, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. Em maio, houve entrada líquida de US$ 743 milhões.

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O canal financeiro registrou entrada líquida de US$ 515 milhões até o último dia 5. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 12,653 bilhões e vendas no total de US$ 12,139 bilhões.

No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 2,074 bilhões, com importações de US$ 3,808 bilhões e exportações de US$ 5,882 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 589 milhões em ACC, US$ 1,445 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 3,848 bilhões em outras entradas.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.