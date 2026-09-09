Fluxo cambial total em 2026 até 4 de setembro é positivo em US$ 9,089 bi, revela BC

O fluxo cambial ficou positivo em US$ 9,089 bilhões em 2026 até o dia 4 de setembro, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 9, pelo Banco Central. O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 34,135 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 43,225 bilhões no ano.

O segmento financeiro teve compras de US$ 466,705 bilhões e vendas de US$ 500,841 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

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O canal comercial teve importações de US$ 171,081 bilhões e exportações de US$ 214,305 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 23,363 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 54,111 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 136,831 bilhões em outras operações.

Mensal

De acordo com os dados preliminares do BC, o Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 3,914 bilhões em agosto. Em julho, houve entrada líquida de US$ 1,939 bilhão.

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O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 9,079 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 48,333 bilhões e vendas no total de US$ 57,412 bilhões.

No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 5,165 bilhões, com importações de US$ 21,679 bilhões e exportações de US$ 26,844 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 3,345 bilhões em ACC, US$ 6,967 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 16,532 bilhões em outras entradas.

Semanal

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O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 6,693 bilhões em setembro até dia 4, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 6,448 bilhões até o último dia 4. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 10,495 bilhões e vendas no total de US$ 16,944 bilhões.

No comércio exterior, o saldo no período foi negativo em US$ 245 milhões, com importações de US$ 4,376 bilhões e exportações de US$ 4,132 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 552 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 975 milhões em PA e US$ 2,605 bilhões em outras entradas.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.